Україна купує бітум за ціною Роттердамм+6 вартостей фрахту з Голландії

Премія на бітум, який Україна закуповує для будівництва доріг, досягла історичного максимуму в 190 доларів на тонні.

Про це пише директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн у колонці для "Економічної правди".

За словами експерта, ціноутворення на бітум орієнтуються на європейські котирування (котирування мазуту в портах Роттердама і портах Середземномор'я - ред.).

За словами автора, у 2018-2019 рр. підприємства Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова "Укртатнафта" продавала бітум без премії. А у 2020 році встановила премію до європейського котирування в 120 доларів на тонні.

"У квітні український бітум коштував дорожче бензину і дизпалива, що провалилися разом зі світовою ціною на нафту. Не залишився осторонь і найбільший постачальник – білоруські виробники. У березні ринок отримав обухом по голові: білоруси встановили премію 190 дол. за тонну, хоча 2019 рік вони відпрацювали з середньою поправкою 65 доларів", - пише Куюн.

За даними РБК-Україна вартість доставки фрахту з портів Голландії складає 25-30 доларів на тонні. Таким чином премія на український і білоруський бітум становить Роттердам плюс 6 вартостей фрахту.

Відзначимо, що всі нафтопродукти, вироблені в Україні або імпортовані в Україну, торгуються на основі європейських котирувань, а також премії. На інших енергетичних ринках, де застосовується регуляторна ціна, використовується формульний підхід, що включає ціну доставки з європейського хабу/порту.

В меморандумі МВФ закріплений підхід для розрахунку ціни газу для населення (до 1 липня): котування TTF в Голландії плюс ціна доставки в Україну (т. зв. Амстердам+). Для розрахунку прогнозної вартості електроенергії на основі ціни вугілля у 2016-2019 рр. використовувалася котирування вугілля в портах Амстердам-Роттердам-Антверпен (т. зв. Роттердам+).