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Ми поки не можемо дозволити масові заходи через коронавірус, - Зеленський

Новини » Коронавірус     08.06.2020 - 15:42
Ми поки не можемо дозволити масові заходи через коронавірус, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Він заявив, що не можна нехтувати правилами соціального дистанціювання та масочним режимом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що масові заходи в країні поки що не будуть дозволені. За його словами, коронавірус поки нікуди не зник і потрібно далі рятувати життя.

Про це глава держави заявив у ході наради щодо запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції, повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Ослаблення карантину врятують економіку, але не забувайте, що коронавірус нікуди не зник, і від нього треба і далі рятувати життя. Жорсткий карантин був недаремним, впевнений, що він врятував багато життів. Однак і надалі щодня у нас вмирають люди від коронавірусних ускладнень. Ми не хотіли б знову повертатися в такі жорсткі рамки. Тому тримаємо руку на пульсі розвитку подій і нагадуймо людям, що правила соціального дистанціювання і масочного режиму повинні діяти. І поки, на жаль, ми не можемо дозволити собі масові розважальні заходи", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, до цього в Україні три дні поспіль фіксували понад 500 нових випадків коронавірусу щодоби, але в останні два дні кількість нових випадків пішла на спад.

Як повідомляло РБК-Україна, уряд не виключає, що графік пом'якшення карантину може бути змінений, якщо в Україні буде зростати кількість випадків коронавірусу.

Крім цього, МОЗ назвав причини збільшення випадків COVID-19 в Україні.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України акциимероприятияКоронавірус
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