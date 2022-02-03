Україна та Туреччина підписали угоду про ЗВТ: який очікується ефект

Документ підписали прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр торгівлі Туреччини Мехмет Муш.

Україна та Туреччина сподіваються, що угода дозволить підвищити рівень торгівлі до 10 млрд доларів швидше, ніж це планувалося. Наразі рівень торгівлі між державами становить 7 млрд доларів.

Якого ефекту очікують від угоди про ЗВТ

За попередніми прогнозами, угода щорічно даватиме +2,2% до ВВП України. Товарообіг зросте на 38%.

Документ передбачає встановлення Туреччиною 0% мит на 10 337 товарних позицій, що складає 95% від загальної кількості товарів, які експортуються Україною. Крім того, ще на 1348 товарних позицій будуть діяти тарифні квоти або зменшені мита.

Як зазначила під час засідання уряду 2 лютого перша віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, товарообіг між країнами складає 7,3 млрд доларів, з яких український експорт 4,1 млрд доларів, імпорт - 3,2 млрд доларів. Левова частка українського експорту (70%) - метал та зернові.

За її словами, завдяки встановленню 0% мита на постачання Туреччиною зернових Україна отримає покращені умови доступу на турецький ринок переробленої аграрної продукції. Також угодою передбачається повне скасування турецьких мит на промислову продукцію.

Україна залишила за собою право застосувати експортне мито на вивезення металобрухту. В той самий час, Туреччина частково відкриває внутрішній ринок для металу з України. По 510 з 840 металургійних товарів встановлюється нульове мито. Ще на 130 встановлено часткове зменшення мита, що дає переваги у порівнянні з російським металом. Для 167 товарів металургії надаються квоти щонайменше на 411 тисяч тонн.

Крім того, Україна зберігає дію мит на вживані автомобілі і секонд-хенд і встановлює трьох і п'яти річні перехідні періоди дії мит на транспортні засоби і продукцію легкої промисловості.

Також вироблений з турецької сировини товар після активування угоди буде вважатися українським і зможе безмитно потрапити на ринки усіх європейських країн, відповідно до сертифікату EUR1.

"Завдяки Угоді всі дружні країни Чорноморського басейну - Грузія, Молдова, Болгарія, Румунія, Туреччина та Україна - будуть поєднані угодами про вільну торгівлю зі спільними правилами. Тому документ має величезне значення для всього регіону. Зміцнення стратегічного партнерства України і Туреччини розкриє нові економічні та геополітичні перспективи, а також зміцнить наші позиції, що надважливо в умовах активізації російської агресії", - сказала Свириденко.