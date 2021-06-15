Україна піднялася на дев'ять позицій у рейтингу розвитку ООН

Україна піднялася на дев'ять позицій у щорічному рейтингу сталого розвитку ООН. Таким чином, Україна опинилася на 36 місці зі 165 країн.

Про це йдеться в рейтингу ООН і Фонду Bertelsmann .

Прогрес України зафіксовано в досягненні десяти з 17 цілей, які визначають сталий розвиток країни в економічній, соціальній та екологічній сферах.

В жодній з базових цілей Україна не погіршила свої позиції. Найбільший прогрес зафіксований у досягненні мети ліквідації злиднів.

У рейтингу Україна випередила такі країни, як Ізраїль (38 місце), Греція (37), Люксембург (42), Російська Федерація (46).

При цьому до п'ятірки лідерів зі сталого розвитку увійшли Фінляндія, Швеція, Данія, Німеччина і Бельгія.

За словами автором дослідження, вперше з 2015 року середній глобальний показник індексу виявився нижче показника попереднього року.

"Зниження обумовлено зростанням рівня бідності та безробіття після спалаху пандемії COVID-19. Поки вирує пандемія, не може бути сталого розвитку та економічного підйому", - йдеться у звіті.

Відзначимо, що індекс цілей сталого розвитку - набір з 17 взаємопов'язаних цілей, який складається з близько 100 критеріїв, розроблених у 2015 році Генасамблеєю ООН в якості "плану досягнення кращого і більш стійкого майбутнього для всіх".

Показник держави відображає наскільки, в процентному співвідношенні, країна досягла тієї чи іншої мети. Україна досягла 100% за такими критеріями, як грамотність населення, співвідношення чоловіків і жінок за кількістю років навчання, доступ до електрики.