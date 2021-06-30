Україна перемогла Швецію і вийшла до чвертьфіналу Євро-2020

Матч починався під знаком націленості шведів на атаку і готовність високо зустрічати Україну при її виході з захисту. Швеція навіть встигла створити пару моментів у стартовому відрізку поєдинку.

Але потім, фактично в першій акцентованій атаці Україна забила. Андрій Ярмоленко вирізав шикарний пас на вільного Зінченка і Олександр пробив у ворота. Воротар Швеції Робін Ольсен не потягнув. 1: 0 для України.

Після цього тиск Швеції посилився. Особливо виділявся активністю Еміль Форсберг. Він у підсумку і забив під кінець першого тайму гол у відповідь. За допомогою рикошету від Сидорчука, м'яч залетів у ворота і Бущан не зміг на нього добре відреагувати.

У другому таймі команди мали ряд шансів забити другий гол, включаючи удари в штанги. Але основний час завершився нічиєю 1:1.

Вирішальний гол у додатковий час другого екстра-тайму забив Артем Довбик, який вийшов на заміну вже в екстра-таймі.

В 1/4 фіналу Україна зіграє зі збірною Англії, яка сьогодні обіграла Німеччину.

З перемогою привітав у соцмережах президент України Володимир Зеленський.

"Я знав, що сьогодні і від себе особисто, і від усієї України напишу саме ці слова, незалежно від результату:

Ми вболівали за вас усією душею!

Ми дякуємо Вам від усього серця!

Ми пишаємося вами всією країною!",- сказано в повідомленні президента.