RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна планує закупити вугілля в Казахстані

Автор: Юрій Дощатов

Україна відчуває дефіцит вугілля: за даними Міненерго, зараз на складах ТЕС і ТЕЦ всього 750 тисяч тонн, замість планових 2,9 млн тонн. Для розв'язання цієї проблеми очікуються поставки вугілля для "Центренерго" з Казахстану залізницею через Росію і Білорусь.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "На порозі енергокризи. Кабмін може відновити фінансування "Нафтогазу".

Але тут для "Центренерго" є дві проблеми. По - перше, терміни - вугілля в кращому випадку поставлять не раніше листопада, а, по-друге, це досить ризикований шлях доставки. Обидві транзитні країни в будь-який момент можуть зірвати поставки, щоб чинити політичний тиск на Україну.

"Поки, наскільки я знаю, домовленості з Казахстаном про постачання вугілля ніяк не зафіксовані. Це питання в стані обговорення. Але навіть якщо домовленості і будуть, то є великі ризики, пов'язані з проходженням вантажу по території Росії і Білорусі, а також першочерговістю їх обробки російської РЖД", - пояснив виданню директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.

Читайте РБК-Україна в Google News
Казахстан