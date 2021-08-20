Україна планує створити стратегічний запас нафти: названо початкові обсяги

Як наголошується в повідомленні, на першому етапі мова йде про будівництво на майданчику МНТ "Південний" резервуара для стратегічних запасів ємністю близько 120 тис.тонн. Всього перша стадія проекту може включати спорудження до 4 резервуарів.

Як зазначив глава кампанії, Юрій Вітренко "такий запас необхідний і відповідно до європейських правил, і з огляду на те, що ми фактично знаходимося в стані війни з Росією, а стратегічним запасом нафти і нафтопродуктів досі не володіємо".

Глава "Нафтогазу" підкреслив, що необхідність створення стратегічного запасу нафти знаходить розуміння і підтримку на найвищому державному рівні. "Розуміння є на рівні президента, на рівні прем'єр-міністра. Це дуже важлива ініціатива для всієї України", - підсумував він.