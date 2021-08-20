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Україна планує створити стратегічний запас нафти: названо початкові обсяги

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Україна, П'ятниця 20 серпня 2021 12:54
Україна планує створити стратегічний запас нафти: названо початкові обсяги Фото: голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко (УНІАН)
Автор: Олександр Білоус

НАК "Нафтогаз України" вивчає питання будівництва резервуарного парку для зберігання стратегічних запасів нафти і нафтопродуктів. Планується побудувати на майданчику морського нафтового терміналу (МНТ) "Південний" (Одеська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу НАК.

Як наголошується в повідомленні, на першому етапі мова йде про будівництво на майданчику МНТ "Південний" резервуара для стратегічних запасів ємністю близько 120 тис.тонн. Всього перша стадія проекту може включати спорудження до 4 резервуарів.

Як зазначив глава кампанії, Юрій Вітренко "такий запас необхідний і відповідно до європейських правил, і з огляду на те, що ми фактично знаходимося в стані війни з Росією, а стратегічним запасом нафти і нафтопродуктів досі не володіємо".

Глава "Нафтогазу" підкреслив, що необхідність створення стратегічного запасу нафти знаходить розуміння і підтримку на найвищому державному рівні. "Розуміння є на рівні президента, на рівні прем'єр-міністра. Це дуже важлива ініціатива для всієї України", - підсумував він.

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