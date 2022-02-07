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Україна планує розробити космодром на базі морської платформи, - Тафтай

Автор: Сергій Пишкін

Космічна програма України передбачає будівництво власного космічного космодрому на базі морської платформи. Запуск ракет відбуватиметься з Атлантичного або ж Індійського океанів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Державного космічного агентства України Володимира Тафтая в інтерв'ю для "Суспільного".

За словами Тафтая, Україна планує створити сузір'я космічних апаратів. Окрім нещодавнього запуску супутника "Січ 2-30", на орбіту буде виведено ще 8 апаратів високої роздільної здатності 1-2 метри та надвисокої - близько 0,5 метрів.

Супутники використовуватися в інтересах економіки, оборони й безпеки України.

"Крім того, ми плануємо зробити свій космічний космодром на базі морської платформи і запускати ракети чи з Атлантики, чи з Індійського океану", - додав Тафтай.

Зокрема, Україна бере участь в програмі "Артеміда" щодо повернення людини на поверхню Місяця.

"Також важлива участь України в програмі "Артеміда", це місячний посадковий модуль і відпрацювання технологій, які необхідні для місячної програми", - зауважив голова Державного космічного агентства.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, 13 січня відбувся запуск українського супутника "Січ-2-30" з американського космодрому на мисі Канаверал в штаті Флорида.

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