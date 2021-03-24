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Україна планує подолати епідемію туберкульозу до 2030 року, - Зеленський

Новость на русском → Україна, Середа 24 березня 2021 10:15
Україна планує подолати епідемію туберкульозу до 2030 року, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (ОП)
Автор: Андрій Василюк

Україна підтримує намір Організації об'єднаних націй (ООН) подолати епідемію туберкульозу до 2030 року. Торік в Україні суттєво зменшилася захворюваність на відкриту форму болезни.

Про це у своєму Twitter повідомив президент України Володимир Зеленський.

Президент нагадав, що 24 березня - Всесвітній день боротьби проти туберкульозу і зазначив, що COVID-19 не привід забувати про інші хвороби.

"Україна підтримала намір ООН подолати епідемію недуги до 2030 р. В Україні захворюваність на відкриту форму туберкульозу торік зменшилася на 30%", - повідомив глава держави.

Нагадаємо, наприкінці 2020 року міністерство охорони здоров'я ініціювало збільшення у 2021 році базової ставки за лікування хворих на туберкульоз.

Україні виділили понад 135 млн доларів з Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. За ці гроші запланована низка важливих закупівель. Зокрема, в МОЗ повідомили, що планується закупівля сучасних систем GeneXpert для молекулярно-генетичної діагностики туберкульозу, матеріально-технічне забезпечення для регіональних мікробіологічних лабораторій з діагностики туберкульозу, швидкі тести на ВІЛ тощо.

У листопаді 2020 року Кабінет міністрів затвердив Державну стратегію розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню на 2020-2023 роки.

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