Україна планує подолати епідемію туберкульозу до 2030 року, - Зеленський
Україна підтримує намір Організації об'єднаних націй (ООН) подолати епідемію туберкульозу до 2030 року. Торік в Україні суттєво зменшилася захворюваність на відкриту форму болезни.
Про це у своєму Twitter повідомив президент України Володимир Зеленський.
Президент нагадав, що 24 березня - Всесвітній день боротьби проти туберкульозу і зазначив, що COVID-19 не привід забувати про інші хвороби.
"Україна підтримала намір ООН подолати епідемію недуги до 2030 р. В Україні захворюваність на відкриту форму туберкульозу торік зменшилася на 30%", - повідомив глава держави.
Нагадаємо, наприкінці 2020 року міністерство охорони здоров'я ініціювало збільшення у 2021 році базової ставки за лікування хворих на туберкульоз.
Україні виділили понад 135 млн доларів з Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. За ці гроші запланована низка важливих закупівель. Зокрема, в МОЗ повідомили, що планується закупівля сучасних систем GeneXpert для молекулярно-генетичної діагностики туберкульозу, матеріально-технічне забезпечення для регіональних мікробіологічних лабораторій з діагностики туберкульозу, швидкі тести на ВІЛ тощо.
У листопаді 2020 року Кабінет міністрів затвердив Державну стратегію розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню на 2020-2023 роки.