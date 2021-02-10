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Україна програла боротьбу за бронзу в першій гонці чемпіонату світу з біатлону

Новость на русском → Поклюка, Середа 10 лютого 2021 17:51
Україна програла боротьбу за бронзу в першій гонці чемпіонату світу з біатлону Фото: біатлонна траса у Поклюці(twitter.com/IBU_WC)
Автор: Вера Олейник

Україна фінішувала четвертій в змішаній естафеті на чемпіонаті світу-2021 з біатлону в словенській Поклюці. У перегонах взяли участь Артем Прима, Дмитро Підручний, Юлія Джима і Олена Підгрушна.

Про це повідомляється на офіційній сторінці змагань в Twitter.

Українці використали вісім запасних патронів на чотирьох вогневих рубежах. Наша команда могла зачепитися за бронзові медалі, але поступилися Швеції 0,5 секунди. Переможцями гонки стала команда Норвегії, срібло завоювала австрійці, який використовували всього два додаткові патрони і стали кращими снайперами гонки.

Чемпіонат світу продовжиться в п'ятницю, 12 лютого, чоловічим спринтом на 10 кілометрів.

Нагадаємо, раніше Артем Прима виграв гонку переслідування на чемпіонаті Європи з біатлону в польському Душники-Здруй.

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