Україна програла боротьбу за бронзу в першій гонці чемпіонату світу з біатлону
Україна фінішувала четвертій в змішаній естафеті на чемпіонаті світу-2021 з біатлону в словенській Поклюці. У перегонах взяли участь Артем Прима, Дмитро Підручний, Юлія Джима і Олена Підгрушна.
Про це повідомляється на офіційній сторінці змагань в Twitter.
Українці використали вісім запасних патронів на чотирьох вогневих рубежах. Наша команда могла зачепитися за бронзові медалі, але поступилися Швеції 0,5 секунди. Переможцями гонки стала команда Норвегії, срібло завоювала австрійці, який використовували всього два додаткові патрони і стали кращими снайперами гонки.
Your medalists of the Mixed Relay in @BiatlonPokljuka— IBU World Cup (@IBU_WC) February 10, 2021
@NSSF_Biathlon
@OESVbiathlon
@SwedenBiathlon https://t.co/bk5aBBso9Q #pokljuka2021 pic.twitter.com/aPpehzH6zv
Чемпіонат світу продовжиться в п'ятницю, 12 лютого, чоловічим спринтом на 10 кілометрів.
Нагадаємо, раніше Артем Прима виграв гонку переслідування на чемпіонаті Європи з біатлону в польському Душники-Здруй.