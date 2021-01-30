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Прима виграв гонку переслідування на чемпіонаті Європи з біатлону

Душники-Здруй , Субота 30 січня 2021 18:12
Прима виграв гонку переслідування на чемпіонаті Європи з біатлону
Фото: Артем Прима (twitter.com/IBU_CUP)
Автор: Вера Олейник

Українець Артем Прима виграв гонку переслідування на чемпіонаті Європи з біатлону в польському Душники-Здруй. Це друга медаль для української збірної.

Про це повідомляє biathlon.com.ua.

Артем тричі промахнувся на вогневих рубежах, але в той же час показав хорошу швидкість. Чех Міхал Крчмарж фінішував другим, третій - норвежець Ховард Бугетвейт

Другий кращий результат серед українців показав Богдан Цимбал, який фінішував 17-м Артем Тищенко — 21-й.

Нагадаємо, раніше українська біатлоністка Юлія Джима завоювала для збірної України першу у поточному сезоні медаль на етапі Кубка світу з біатлону. Вона фінішувала другою в індивідуальній гонці на 15 км в італійському Антхольц-Антерсельви.

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