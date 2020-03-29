Україна перейшла на літній час

Україна в неділю, 29 березня, перейшла на "літній" порядок обчислення часу. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ресурс точного обчислення часу у світі Time.is.

О 3:00 годині вночі стрілки годинника перемістилися на годину вперед - на 4:00. Перехід на літній час відбувається в Україні понад 20 років згідно з постановою Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".

Практика переведення годинників була введена для того, щоб заощаджувати електроенергію, але з розвитком вся економія звелася до мінімальних 1-3%. У багатьох країнах від такої практики відмовилися. В Україні теж намагалися її скасувати, але ініціатива досі не отримала підтримки.

Перехід на літній час в Україні відбувається в останню неділю березня. Графіки руху транспорту адаптовуються заздалегідь до нового порядку обчислення часу.

Нагадаємо, в Україні до 24 квітня закрито роботу всіх автобусних станціх у зв'язку із карантином. Кабінет міністрів України 25 березня продовжив карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу ще на 30 днів - до 24 квітня.