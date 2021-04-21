Україна може перенести реалізацію НПСВ без порушення зобов’язань перед ЄС, - Міненерго

Україна до 2025 року не порушуватиме екологічні зобов’язання перед ЄС, які прописані в Національному плані дій щодо скорочення викидів (НПСВ), навіть якщо відкласти заплановану на 2023-2024 роки екологічну реконструкцію вугільних енергоблоків ТЕС, оскільки Україна вже значно знизила викиди і не виходить за обсяги викидів, які зазначені в НПСВ.

"Вони зробили дослідження, зробили звіт, який ми розглянули вчора на робочій групі, по якому навіть при тому виробництві, яке у нас є на сьогодні, до 2025 року ми не порушуємо жодних екологічних наших зобов’язань і жодних вимог", - сказав Немчинов.

Він зазначив, що головна проблема - відсутність фінансування цієї екомодернізації і на державному рівні мають бути знайдені механізми, щоб Україна могла виконати НПСВ. Немчинов додав, що завдання галузі та спеціалістів зробити максимум зусиль, для того, щоб, починаючи з 2025 року, Україна також вкладалася в екологічні вимоги НПСВ.

На думку замміністра, зараз НПСВ включає дуже багато великих спалювальних установок на ТЕС і ТЕЦ, які не потрібні для роботи в енергосистемі України, тому потрібно виконати дії щодо актуалізації нацплану.

"Нам треба і почистити ці додатки, актуалізувати і мінімізувати витрачання коштів, які не потрібні для системи. Усі інші маніпуляції і намагання когось звинуватити в бездіяльності я повністю відкидаю", - сказав Немчинов.

Він уточнив, що у разі початку принципового виконання НПСВ у 2022 році, без оптимізації процесів, без переоцінки необхідності екологічних реконструкцій на певних енергоблоках, виконати нацплан можна не раніше 2035-2040 років.

"Але на сьогодні є чітке розуміння, що все це робити не потрібно. Системі не потрібно стільки генерації. Ми повинні зробити модернізацію саме лише необхідної кількості потужностей", - пояснив представник Міненерго.

Він додав, що за реальними оцінками країна десь на 2-3 роки будемо випадати з запланованого графіку.

За результатами дослідження заступника директора з наукової роботи Інституту вугільних енерготехнологій НАН України, а також співрозробника НПСВ Ігора Вольчина, через спад економіки в країні держава виконує вимоги нацплану щодо викидів, але без фінансування вона почне його порушувати вже через декілька років.

"Поки ми зобов’язань не порушуємо. Але якщо нічого не робити, то у 2024 році ми вже прийдемо до невиконання НПСВ", - вважає науковець.

На думку енергетичних компаній "Центренерго" та "Донбасенерго", Кабінету міністрів України потрібно перенести терміни реалізації нацплану щодо скорочення викидів на вугільних електростанціях країни, щоб уникнути зростання цін на електроенергію у 2027 році.

Комерційний директор "Донбасенерго" Олег Ілларіонов повідомив, що в разі реалізації НПСВ на чинних умовах і без перенесення строків реалізації Україна позбудеться більшості енергоблоків ТЕС і буде змушена імпортувати електроенергію з Росії чи Білорусі.