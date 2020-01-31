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Україна передала Гаазі списки чиновників РФ, причетних до виселення кримчан

Новини » Політика     31.01.2020 - 15:07
Україна передала Гаазі списки чиновників РФ, причетних до виселення кримчан
Фото: Міжнародний кримінальний суд (wikipedia.org)

МКС отримав вже сьоме повідомлення у справі про окупацію Криму

Прокуратура Автономної республіки Крим передала Міжнародному кримінальному суду список російських топ-чиновників, причетних до виселення кримчан з окупованого півострова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Повідомляється, що до Офісу прокурора МКС передали сьоме повідомлення про порушення норм міжнародного гуманітарного права на окупованому півострові. У ньому йдеться про примусове виселення жителів Криму на материкову частину України.

Особливий акцент у повідомленні зроблено на діях представників російської влади, спрямованих на переслідування шляхом незаконного позбавлення волі, численних обшуків та арештів.

"Вони створюють на півострові атмосферу страху, розгубленості і невизначеності, змушують проукраїнськи налаштоване населення і далі залишати окуповану територію. Крім того, особливістю цього повідомлення є те, що в ньому йде мова про відповідальність окремих осіб вищого керівництва Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Гаазький трибунал може почати розслідування анексії Криму в цьому році.

У Росії вважають, що санкції США і Канади не перешкоджають залізничним повідомленнями з анексованим Кримом
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