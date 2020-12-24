Україна перед Новим роком залучить 350 млн доларів на покриття дефіциту бюджету

Кабінет міністрів вирішив залучити кредиту на загальну суму, що не перевищує 350 млн доларів, від Deutsche Bank. Кошти залучаються на півроку приблизно під 6% річних.

Відповідна постанова № 1291 ухвалена урядом 23 грудня 2020 року та розміщена на Урядовому порталі.

Згідно з постановою, на суму кредиту нараховується відсотковий дохід, який складається з: ставки LIBOR (Лондонська міжбанківська ставка пропозиції) у доларах США на строк три місяці; маржі по кредиту в розмірі до 5,75% річних.

Відсотковий дохід сплачується кожні три місяці після дати отримання кредитних коштів відповідно до умов кредитного договору. Остаточне погашення кредиту здійснюється через шість місяців після дати отримання кредитних коштів відповідно до умов кредитного договору.

Нагадаємо, LIBOR (London Interbank Offered Rate) - лондонська міжбанківська ставка пропозиції визначається як середньозважена процентна ставка по кредитах на Лондонському міжбанківському валютному ринку. Наприкінці грудня 2020 року ставка на три місяці становить 0,25%.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 22 грудня 2020 року залучило до державного бюджету 22,209 млрд грн (за курсом НБУ). У тому числі розміщені облігації з погашенням 16.12.2021 на суму 138 млн доларів, середньозважений рівень дохідності склав 3,80% річних.

Відзначимо, на аукціоні 15 грудня Мінфін залучив до держбюджету рекордний обсяг коштів - 51,439 млрд грн.