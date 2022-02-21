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Україна озвучила позицію з приводу саміту Байдена і Путіна

Автор: Анастасія Рокитна

Україна вітає саміт президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна. Українська сторона сподівається на домовленість про відведення російських військ від кордонів.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BFM TV.

Прибувши на зустріч зі своїми колегами з ЄС, Кулеба заявив, що Україна вітає саміт Байдена і Путіна.

"Ми вважаємо, що варто спробувати будь-які зусилля, спрямовані на дипломатичне рішення. Ми сподіваємося, що два президенти вийдуть з кімнати з угодою про виведення російських військ з України", - сказав він.

Держсекретар при МЗС Франції вважає, що можливий саміт Путіна і Байдена відбудеться не раніше четверга. Він може пройти на нейтральній території.

У Кремлі також не виключають можливість контактів Путіна і Байдена.

"При необхідності вони можуть бути узгоджені оперативно, конкретних планів немає, є розуміння щодо переговорів Лаврова і Блінкена", - заявив прес-секретар Путіна.

Нагадаємо, Путін і Макрон 20 лютого обговорили питання загострення ситуації на Донбасі і домовилися про засідання ТКГ по Донбасу.

Також Джо Байден погодився на саміт з безпеки, запропонований Макроном.

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяУкраїнаДжозеф БайденДмитро Кулеба