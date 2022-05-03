Україна очікує в червні відповіді ЄС щодо статусу кандидата на вступ до блоку, - Стефанішина

Вона зазначила, що відповіді містять "усі передумови" для того, щоб Європейська комісія надала позитивний висновок.

За її словами, ЄС не повинен помилитися, ухвалюючи рішення про надання Україні статусу кандидата, щоб не повторити помилку НАТО 2008 року, коли у Бухаресті Альянс вирішив, що поки що не пропонуватиме членство Грузії та Україні.

Стефанішина заявила, що війна довела міцність України не лише на полі бою, а й стійкість її інституцій завдяки реформам. Історична помилка вже стала уроком у випадку Фінляндії та Швеції. Якби ці країни були вимушені чекати 15 років, перш ніж вони отримають членство НАТО, вони б отримали війну на своїй території.

Претенденти на вступ до ЄС зазвичай стикаються з тривалим і складним процесом, який вимагає серйозних реформ для досягнення стандартів Євросоюзу. Україна вже довела свою здатність та прагнення бути частиною європейської родини, виконавши більшість зобов’язань щодо імплементації права ЄС у національне законодавство у рамках Угоди про асоціацію з ЄС, зазначила Стефанішина.

"Під час війни у нас повністю функціонує уряд, банківський та фінансовий сектор, чого майже ніколи не було в жодній країні, яка була у стані війні", - сказала вона.

Відповідаючи на запитання, чи може бути перешкодою для України те, що країни Західних Балкан, Північна Македонія та Албанія, ще не отримали зеленого світла для початку переговорів про вступ, незважаючи на те, що вони роками мали статус кандидата, Ольга Стефанішина відповіла, що українська заявка дала поштовх до активізації діалогу і щодо інтеграції Західних Балкан.

"Ми розглядаємо це не як перешкоду, а як можливість для Західних Балкан перезавантажити весь наратив про розширення ЄС", - додала Стефанішина.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна розраховує отримати статусу країни-кандидата на вступ до ЄС вже в червні.