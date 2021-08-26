Україна скасувала візовий режим ще з одним туристичним островом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду, яке транслювалося на Youtube .

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, станом на цей час між Україною і Маврикієм діє візовий режим поїздок громадян.

Громадянам Республіки Маврикій для в'їзду в Україну оформлюються відповідні візи в закордонних дипломатичних установах України та візи в електронному вигляді (е-Віза).

Громадяни України, що мають намір здійснити поїздку до Республіки Маврикій, повинні оформити відповідну маврикійську візу (крім громадян, що подорожують до Маврикію з туристичною метою, які згідно з одностороннім рішенням Уряду Республіки Маврикій, прийнятим 17.03.2017, можуть скористатися можливістю безвізового в'їзду і перебування в країні строком до 90 днів).

"Положеннями проекту угоди передбачається запровадження безвізового режиму взаємних поїздок громадян України та Республіки Маврикій за умови, що тривалість перебування громадян держави однієї сторони на території держави другої сторони не перевищує 90 днів протягом 180 днів", - йдеться в документі.