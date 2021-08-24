Україна відзначає 30-ту річницю незалежності: план заходів

Парад на Хрещатику

Вранці на центральній вулиці Києва пройде військовий парад. В ньому візьмуть участь понад 5 000 військових, 100 літальних апаратів, 400 одиниць зброї і техніки. Загалом буде три колони - піша, повітряна і механізована.

Фестиваль нової української культури "Спалах"

З 12:00 на арт-заводі "Платформа" стартує перший фестиваль нової української культури "Спалах". На ньому виступлять "Вагоновожаті", Cape Cod, "Паліндром" та інші. Фестиваль пройде на двох сценах. Крім того, на території буде маркет українських брендів, виставки стріт-арт-художників та інші активності.

Річковий парад на Дніпрі

На 14:00 заплановано початок річкового параду на Дніпрі поруч з Трухановим островом і Річковим вокзалом. У ньому візьмуть участь катери Військово-морських сил та Державної прикордонної служби.

Концерт Андреа Бочеллі

На площі Конституції біля Верховної Ради о 17:00 розпочнеться концерт італійського тенора Андреа Бочеллі у супроводі Національного симфонічного оркестру та хору Верьовки. У концерті також візьмуть участь солістки Національної опери України Людмила Монастирська і Тамара Калінкіна, і співачки Тіна Кароль і Джамала.

Концерт на НСК "Олімпійський"

На 18:00 заплановано святковий концерт на головному стадіоні країни. На ньому виступлять понад 30 артистів, у тому числі Тіна Кароль, Джамала, BRUTTO та інші. Дохід з благодійного концерту піде на створення Центру сучасного мистецтва-музею Івана Марчука. Вхід платний, квитки можна знайти на відповідних сервісах.

Одеса

В Одесі сьогодні пройде військово-морський парад до Дня незалежності. У ньому візьмуть участь бойові кораблі України і країн-учасниць і партнерів НАТО, авіація, а також бронетехніка. Одесити та гості міста зможуть подивитися на нього поблизу пляжу Ланжерон.