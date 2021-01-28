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Україна відкрила почесне консульство в Новій Зеландії

Автор: РБК-Україна

Україна офіційно відкрила почесне консульство в Новій Зеландії. Це перше представництво Києва в цій країні.

Про це йдеться в повідомленні на сайті посольства України в Сінгапурі.

Повідомляється, що консульський округ Почесного консула України в Окленді буде охоплювати всю територію Нової Зеландії. Представництво очолює Олександр Киричук.

Український почесний консул має намір приділяти особливу увагу посиленню економічної присутності України в Новій Зеландії, розширенню експортних можливостей та залученню інвестицій до економіки України.

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Олександр Киричук народився в Одесі, а з 2002 року проживає і займається підприємницькою діяльністю в Новій Зеландії.

Зазначимо, функції посольства України в Новій Зеландії виконує українське посольство в Австралії.

Нагадаємо, раніше посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив, що число українських генеральних консульств в цій країні треба збільшити. За його словами, очікується відкриття консульства у Вроцлаві.

Раніше Україна ввела санкції проти Нікарагуа через відкриття консульства в окупованому Криму.

Прогноз погоди
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