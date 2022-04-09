Україна відкрила понад 4200 справ через війну Росії
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну правоохоронці відкрили понад 4200 проваджень щодо порушення законів і звичаїв війни. Він також додав, що зараз йде розбір завалів і обстеження будинків у містах і селищах Київської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.
"З-під руїн витягують тіла загиблих. Як мінімум, потрібно ще два тижні, щоб деблокувати руїни, і це буде тільки перший етап. Тільки тоді ми зможемо назвати і першу кількість загиблих в цих населених пунктах", - заявив він.
За словами монастирського, паралельно обстежують територію 17 груп піротехніків ДСНС України. За минулу добу вони виявили понад 6500 вибухонебезпечних предметів. Вони працюють над розмінуванням разом з іноземними фахівцями та збройними силами України.
"Ми запустили нову ініціативу: залучаємо волонтерів-рятувальників, які допомагають у цих містах розбирати завали. За останні 24 години ми отримали понад 5000 запитів від бажаючих долучитися", - заявив міністр.
Монастирський також повідомив, що окупанти залишали вибухівку там, де вони ночували.
"Вони розставляли розтяжки на входах в будинки або території. Якщо під час грабежу знаходили фотографії поліцейських, рятувальників або військовослужбовців, обов'язково минули житло. Вибухівки знаходили під касками, прикріпленими до дверей, в пральній машині, а також в автомобілях", - повідомив міністр.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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