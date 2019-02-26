Україна може відмовитися від участі в Євробаченні-2019, - "Суспільне"

При цьому зараз НСТУ веде переговори з групою Kazka з приводу участі в Євробаченні

Украина может отказаться от участия в песенном конкурсе Евровидение-2019. Об этом заявила член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Александра Кольцова, передает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Она сообщила, что "Cуспільне" ведет переговоры с группой Kazka по поводу участия в Евровидении.

"Но мне кажется, сейчас, в этой ситуации - это кризис, на который нет однозначного ответа, правильного, потому что общество разделено", - сказала Кольцова.

По ее словам, уже к 8-10 марта "Cуспільне" и представитель Украины должны представить организатору конкурса номер с раскадровками.

На вопрос, что представителем Украины может быть Kazka, а может быть никто, Кольцова ответила: "Это может быть никто".

Напомним, вчера стало известно, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины и певица MARUV, которая победила в национальном отборе на Евровидение 2019, не пришли к согласию относительно участия в конкурсе из-за ряда причин.

Сегодня Национальная общественная телерадиокомпания Украины предложила группе Freedom-jazz участвовать в конкурсе, однако предложение было отклонено. Участники национального отбора на Евровидение-2019 группа Freedom-jazz, которая заняла второе место, отказались представлять Украину на песенном конкурсе в Тель-Авиве.