Україна не віддасть свої території в обмін на мир, - Джонсон

Українська територія має бути відновлена, хоча б до кордонів, які контролювалися до 24 лютого. Суверенітет та безпека країни мають бути захищені.

Прем'єр-міністр Великобританії вважає, що Україні не слід "віддавати свої території в обмін на мир", а українська територія має бути відновлена ​​у межах "до 24 лютого".

"Ми переконані, що повинні допомагати українцям чинити стратегічний опір. Але ми не можемо бути українцями більше, ніж самі українці. Це їхня криза, і мають вирішувати вони, як чинити. Вони не віддадуть території в обмін на мир, не підуть на погану угоду. Українська територія має бути відновлена, хоча б до кордонів до 24 лютого. Суверенітет та безпека країни мають бути захищені", - сказав Джонсон.