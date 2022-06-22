Україна не віддасть свої території в обмін на мир, - Джонсон

Українська територія має бути відновлена, хоча б до кордонів, які контролювалися до 24 лютого. Суверенітет та безпека країни мають бути захищені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.
Прем'єр-міністр Великобританії вважає, що Україні не слід "віддавати свої території в обмін на мир", а українська територія має бути відновлена у межах "до 24 лютого".
"Ми переконані, що повинні допомагати українцям чинити стратегічний опір. Але ми не можемо бути українцями більше, ніж самі українці. Це їхня криза, і мають вирішувати вони, як чинити. Вони не віддадуть території в обмін на мир, не підуть на погану угоду. Українська територія має бути відновлена, хоча б до кордонів до 24 лютого. Суверенітет та безпека країни мають бути захищені", - сказав Джонсон.
Нагадаємо, раніше Борис Джонсон заявляв, що поступки російському президенту Володимиру Путіну по Україні лише призведуть до катастрофи.
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