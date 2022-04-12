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Україна звільнила з російського полону подружжя з Сумської області, - голова ОВА

Фото: Україна звільнила з російського полону подружжя з Сумської області (t.me/Zhyvytskyy/1593)
Автор: Сергій Пишкін

Україна, в рамках обміну полоненими, повернула додому подружжя з Сумської області. Їх затримали російські окупанти ще на початку квітня у Путивльському районі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Сумської обласної державної адміністрації - керівника Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.

Після затримання, окупанти перевезли їх до ізолятора в Курській області.

"Із російського полону звільнили подружжя з Сумщини! На початку місяця орки незаконно затримали їх у Путивльському районі. Звідти перевезли до ізолятора на території Курської області. Сьогодні, 12 квітня, в результаті обміну полоненими, чоловік із жінкою отримали свободу та можливість зустрітися з доньками", - пише Живицький.

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