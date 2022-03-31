Україна засудила призов та мобілізацію українців з окупованих територій до армії РФ

Починаючи з 1 квітня до 15 липня Російська Федерація розпочне весняну призовну компанію, яку планує провести й на тимчасово окупованих територіях України.

"З 2014 року російська окупаційна адміністрація вже призвала на службу до збройних сил РФ близько 34 тисяч мешканців Криму, частина з яких була примусово залучена до воєнних дій проти України", - пише пресслужба.

Водночас на тлі війни на території нашої країни, окупант вирішив збільшити кількість осіб, які будуть призвані в рамках кампанії.

Також військовим злочином Росії є й насильницька мобілізація людей на тимчасово непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей. Окупант розпочав “загальну мобілізацію” ще 19 лютого й згодом збільшив вік призову від 18 до 65 років. Росія відправляє призовників воювати в зону бойових дій без жодного зв’язку з рідними.

"Особливим цинізмом вважаємо мобілізацію Росією громадян України, які через гуманітарні коридори виходять із зони бойових дій. Цілком очевидно, що цими незаконними діями кремлівський режим намагається компенсувати безпрецедентні втрати, які зазнали російські загарбники в ході збройного вторгнення в Україну. Російська влада відчуває гостру потребу поповнити ряди призовників та мобілізованих для ведення бойових дій на території нашої держави", - додає пресслужба.

Попри оприлюднені факти про полонених й загиблих громадян України з території тимчасово окупованого Криму, Донецької й Луганської областей, Росія продовжує ретельно це заперечувати.

"Закликаємо міжнародне співтовариство засудити ці дії Росії, вимагати відведення нею своїх сил і засобів з території України та демонструвати конструктивну позицію на переговорах з метою якнайскорішого відновлення миру", - пише пресслужба.