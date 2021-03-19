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Україна залишається найнещаснішою країною Європи в рейтингу World Happiness

Автор: Олександр Білоус

Україна піднялася в рейтингу найщасливіших країн на 13 позицій і посіла 110-е місце серед 149 країн. Незважаючи на прогрес, Україна залишається найнещаснішою країною Європи.

Про це свідчать дані доповіді World Happiness Report 2021.

Як і в минулому році, топ-10 найщасливіших країн світу очолює Фінляндія. Далі йдуть Данія, Швейцарія, Ісландія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Люксембург, Нова Зеландія та Австрія. Замикають список Руанда, Зімбабве, Афганістан.

У рейтингу найближчими сусідами України стали Грузія (10-9 місце) і Ірак (111-е місце).

Рейтинг враховує низку показників, у тому числі, самооцінку щастя, ВВП на душу населення, соціальну підтримку, тривалість життя, сприйняття корупції тощо.

Нагадаємо, Україна у 2019 році піднялася в рейтингу найбільш щасливих країн World Happiness Report на 10 позицій і посіла 123 сходинку.

Як повідомляло РБК-Україна, мінімальна зарплата в Україні в 10 разів менше, ніж у найбагатших країнах ЄС.

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