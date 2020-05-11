Україна в ООН заявила про порушення мінських угод на Донбасі

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Україна закликає Росію припинити вогонь на Донбасі

Постійне представництво України в ООН заявило про порушення мінських домовленостей російськими незаконними збройними формуваннями на Донбасі та закликало припинити вогонь. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку представництва у Facebook.

Так, в українському представництві наголосили, що лише 10 травня окупаційні сили поранили 4 українських військовослужбовців.

"Лише 10 травня на Донбасі сталися 15 порушень режиму припинення вогню, що призвело до поранення чотирьох українських військових. При цьому застосовувалася заборонена мінськими угодами зброя", - йдеться в заяві.

Крім того, українське представництво звернулося до Російської Федерації з закликом припинити вогонь на Донбасі.

"Ми закликаємо Російську Федерацію дотримуватися заклику генерального секретаря ООН про глобальне припинення вогню і змусити замовкнути зброю на сході України", - заявили в представництві.

Нагадаємо, ввечері 10 травня російсько-окупаційні сили з протитанкового ракетного комплексу здійснили обстріл позицій підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі. В результаті ворожого обстрілу один український військовий отримав поранення та троє - бойові травмування.