Україна в ООН закликала посилити тиск на РФ для звільнення українських політв’язнів

Фото: листівка з Романом Сущенком (УНІАН)

Представник України в ООН висловив протест проти незаконних дій РФ, спрямованих проти Романа Сущенка

Представник України в ООН закликав держави-члени організації посилити політичний і дипломатичний тиск на РФ, щоб забезпечити звільнення ув’язненого в РФ українського журналіста Романа Сущенка та всіх незаконно утримуваних там громадян України. Про це заявив на засіданні ГА ООН перший секретар постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, повідомляє РБК-Україна з поиланням на "Укрінформ".

Він також висловив протест проти незаконних дій Російської Федерації, спрямованих проти Сущенка.

"Переслідування українських активістів і журналістів стало постійною тактикою, яку Росія використовує проти України. Ми знову заявляємо рішучий протест проти незаконних дій Російської Федерації, спрямованих проти Романа Сущенка, який був кинутий за грати та засуджений російською владою через його протистояння, в тому числі, російській окупації українського Криму", - підкреслив Ніколенко.

Він наголосив, що Україна вимагає від Російської Федерації негайно звільнити Романа Сущенка та інших українських політв’язнів і закликав держави-члени ООН засудити дії РФ.

"Ми також закликаємо держави-члени ООН засудити цей цинічний злочин проти основних прав людини та посилити політичний і дипломатичний тиск на Російську Федерацію, щоб забезпечити звільнення всіх незаконно затриманих громадян України та їх гарантоване безпечне повернення на батьківщину", - заявив дипломат.

Нагадаємо, 18 жовтня засудженого в Росії нібито за шпигунство українського журналіста Романа Сущенка етапували до колонії через московський ізолятор "Матроська тиша".