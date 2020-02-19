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Україна в ООН: у 2020 році на Донбасі було вбито 13 українських військових

Новини » Суспільство     19.02.2020 - 00:32
Україна в ООН: у 2020 році на Донбасі було вбито 13 українських військових
Фото: Сергій Кислиця (UN Photo/Manuel Elias)

Ще близько 60 українських військовослужбовців отримали поранення

Від початку 2020 року, за півтора місяці, на Донбасі було вбито 13 українських військовослужбовців. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця під час засідання Радбезу ООН 18 лютого, передає РБК-Україна.

Також він уточнив, що ще близько 60 військових України отримали поранення внаслідок обстрілів з боку бойовиків.

"Чи може хто-небудь назвати це замороженим конфліктом? Це війна. Єдина триваюча війна в Європі", - заявив Кислиця на засіданні Радбезу.

Він також зазначив, що в 2020 році українські позиції на сході України були обстріляні бойовиками понад 400 разів.

"Очевидно, що Кремль продовжує проводити стратегію ескалації на Донбасі, що є грубим порушенням зобов'язань РФ, узятих в якості учасника мінських угод. Повністю зневажаючи угоди, вироблені в грудні минулого року лідерами України, РФ, Франції та Німеччини, протягом останніх двох місяців наші позиції піддавалися обстрілу понад 400 разів", - сказав Кислиця.

Нагадаємо, за даними ООН, за минулий рік від військових дій на Донбасі постраждали 167 цивільних. Серед них 27 загиблих і 140 поранених.

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