Україна здобула чергову перемогу на суді по "скіфському золоту"

Зазначимо, йдеться про понад 560 предметів з музейного фонду України, які з 2013 року знаходяться на території Нідерландів. В основному це археологічні знахідки, вартість колекції складає близько 10 млн євро.

За "скіфське золота" українська сторона судилася з музеями в окупованому Криму, колекція яких була передана на виставку до нідерландського Музею Алларда Пірсона. Після російської окупації півострова колекцію не передавали кримським музеям.

На рішення вже відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Довгоочікувана перемога України в суді Амстердама! "Скіфське золото" повернеться до України. Вдячний суду за справедливе рішення, а командам Мін'юсту, МЗС та Мінкультури - за результат. Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим" , - зазначив він у своєму Twitter.

Зазначимо, на брифінгу у Кропивницькому ще до рішення суду в Амстердамі прем'єр Денис Шмигаль припустив, що "скіфське золото" зберігатиметься у Києві.

"Україна визначиться із місцем зберігання "скіфського золота" після того, як отримає рішення суду, це може бути заповідник "Софія Київська", - заявив глава уряду.