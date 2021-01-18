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Президент Польщі закликав до міжнародної солідарності після затримання Навального

Понеділок 18 січня 2021 05:07
Президент Польщі закликав до міжнародної солідарності після затримання Навального
Фото: Анджей Дуда (flickr)
Автор: Инна Собора

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що дії російської влади в контексті задердания оппозционера Олексія Навального, неприпустимі. Він закликав світове співтовариство до міжнародної солідарності.

Про це Дуда написав своеем Twitter.

Він зазначив, що такі дії не повинні залишитися безкарними.

"Дії російської влади проти Олексія Навального не повинні залишитися без наслідків для відносин міжнародного співтовариства з цією країною. Від імені Польщі - члена Ради ООН з прав людини - я закликаю до міжнародної солідарності в цій ситуації", - йдеться в повідомленні.

Раніше Держсекретар США Майк Помпео також відреагував на затримання російського опозиціонера Олексія Навального. Він натякнув, що політичні лідери РФ бояться опозиції.

Нагадаємо, майбутній радник з нацбезпеки при Байдена Джейк Салліван заявив, що Навальний повинен бути негайно звільнений, а винних у його затриманні потрібно притягнути до відповідальності.

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