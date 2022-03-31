RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна обов'язково отримає від Росії репарації в повному обсязі, - Ахметов

Фото: Рінат Ахметов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Бізнесмен Рінат Ахметов впевнений, що по закінченню війни Україна отримає від Росії репарації в повному обсязі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Ахметова для Bloomberg.

"Я впевнений, що Україна вимагатиме і отримає репарації в повному обсязі", - заявив бізнесмен.

Він також додав, що належні йому підприємства SCM подадуть позови проти Російської Федерації щодо відшкодування шкоди, заподіяної військовою агресією.

"SCM обов'язково подасть позов до Російської Федерації з вимогою відшкодувати весь збиток, заподіяний російською військовою агресією", - сказав Ахметов.

Однак зараз, всі зусилля бізнесмена і його активів зосереджені на тому, щоб Україна перемогла у війні, розв'язаній Росією.

"Всі наші зусилля зосереджені на єдиному, що має значення, - допомогти Україні виграти цю війну, допомогти українцям вижити і полегшити їх біль і страждання", - підкреслив Рінат Ахметов.

Нагадаємо, з початку війни підприємства Ахметова почали надавати матеріальну і технічну підтримку Збройним силам і силам територіальної оборони для захисту суверенітету України.

Також його бізнеси разом з благодійним фондом розгорнули програми гуманітарної допомоги постраждалим від війни мирним громадянам.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рінат АхметовРосійська Федерація