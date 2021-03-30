Україна зобов'язана використовувати російську мову для контрпропаганди, - Аваков

На його думку, російська мова живе і розвивається у світі його носіїв, у тому числі, в Україні.

"Більше того, в умовах підлої гібридної війни, розв'язаної проти України путінським режимом, в якій така велика пропагандистська складова, - ми не тільки можемо, але і зобов'язані використовувати російську мову для контрпропаганди", - зазначив Аваков.

Він підкреслив, що російською мовою говорять і розуміють її близько 300 млн людей у світі.

"З них тільки половина живе в РФ. Для багатьох, які розуміють російську мову, важливо мати можливість отримувати чесну, а не путінську інформацію на своїй мові", - додав Аваков.

Міністр також виступив за створення російськомовного українського каналу, який буде мовити на міжнародну аудиторію.