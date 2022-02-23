Україна оголосила заявку на матч відбору до баскетбольного ЧС-2023 проти Іспанії
Збірні України та Іспанії оприлюднили свої заявки з 12 гравців, які зможуть зіграти в завтрашньому матчі відбору до баскетбольного ЧС-2023.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФІБА.
Тренерський штаб збірної України оголосив склад команди на матч відбору на чемпіонат світу-2023 зі збірною Іспанії.
До складу команди України увійшло 12 баскетболістів. Поза заявкою залишилися Артем Ковальов та Дмитро Скапінцев.
- Денис Лукашов ("Прометей")
- Віталій Зотов ("Дніпро")
- Ілля Сидоров ("Прометей")
- Олександр Липовий ("Прометей")
- Джером Рендл ("Будівельник")
- Богдан Близнюк ("Будівельник")
- Іван Ткаченко ("Черкаські Мавпи")
- В'ячеслав Бобров ("Дніпро")
- Сергій Павлов ("Дніпро")
- В'ячеслав Петров ("Прометей")
- Артем Пустовий ("Гран-Канарія")
- В'ячеслав Кравцов ("Дніпро")
До складу збірної Іспанії на матч проти України увійшло також 12 баскетболістів.
Поза заявкою залишилися Франсіс Алонсо та Хосеп Пуерто, а також форвард Мікель Сальво.
- Оріоль Паулі ("Андорра")
- Хайме Праділья ("Валенсія")
- Хаб'єр Лопес-Аростегі ("Валенсія")
- Альберто Діас ("Унікаха")
- Хоакім Колом ("АЕК")
- Дані Дієс ("Бургос")
- Джонатан Баррейро ("Унікаха")
- Жоан Састре ("Тенеріфе")
- Янкуба Сіма ("Манреса")
- Франс Герра ("Тенеріфе")
- Хоел Парра ("Ховентуд")
- Дані Перес ("Манреса")
Гра відбудеться 24 лютого в іспанській Кордобі, початок матчу о 21:45.
Після двох турів Україна йде на 3-й позиції, Іспанія лідирує у групі G.
Нагадаємо, що матч відбору до баскетбольного ЧС-2023 Україна – Іспанія перенесено.
Додамо, що Україна позбулася конкурента в боротьбі за проведення Євробаскету-2025.