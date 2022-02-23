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Україна оголосила заявку на матч відбору до баскетбольного ЧС-2023 проти Іспанії

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Іспанія, Середа 23 лютого 2022 19:00
Україна оголосила заявку на матч відбору до баскетбольного ЧС-2023 проти Іспанії Фото: збірна України з баскетболу (fbu.ua)
Автор: Андрій Вирва

Збірні України та Іспанії оприлюднили свої заявки з 12 гравців, які зможуть зіграти в завтрашньому матчі відбору до баскетбольного ЧС-2023.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФІБА.

Тренерський штаб збірної України оголосив склад команди на матч відбору на чемпіонат світу-2023 зі збірною Іспанії.

До складу команди України увійшло 12 баскетболістів. Поза заявкою залишилися Артем Ковальов та Дмитро Скапінцев.

  • Денис Лукашов ("Прометей")
  • Віталій Зотов ("Дніпро")
  • Ілля Сидоров ("Прометей")
  • Олександр Липовий ("Прометей")
  • Джером Рендл ("Будівельник")
  • Богдан Близнюк ("Будівельник")
  • Іван Ткаченко ("Черкаські Мавпи")
  • В'ячеслав Бобров ("Дніпро")
  • Сергій Павлов ("Дніпро")
  • В'ячеслав Петров ("Прометей")
  • Артем Пустовий ("Гран-Канарія")
  • В'ячеслав Кравцов ("Дніпро")

До складу збірної Іспанії на матч проти України увійшло також 12 баскетболістів.

Поза заявкою залишилися Франсіс Алонсо та Хосеп Пуерто, а також форвард Мікель Сальво.

  • Оріоль Паулі ("Андорра")
  • Хайме Праділья ("Валенсія")
  • Хаб'єр Лопес-Аростегі ("Валенсія")
  • Альберто Діас ("Унікаха")
  • Хоакім Колом ("АЕК")
  • Дані Дієс ("Бургос")
  • Джонатан Баррейро ("Унікаха")
  • Жоан Састре ("Тенеріфе")
  • Янкуба Сіма ("Манреса")
  • Франс Герра ("Тенеріфе")
  • Хоел Парра ("Ховентуд")
  • Дані Перес ("Манреса")

Гра відбудеться 24 лютого в іспанській Кордобі, початок матчу о 21:45.

Після двох турів Україна йде на 3-й позиції, Іспанія лідирує у групі G.

Нагадаємо, що матч відбору до баскетбольного ЧС-2023 Україна – Іспанія перенесено.

Додамо, що Україна позбулася конкурента в боротьбі за проведення Євробаскету-2025.

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