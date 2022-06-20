Україна звинуватила італійську компанію у допомозі РФ: постачає комплектуючі для зброї

Компанія Danieli продовжує співпрацювати з Росією, незважаючи на вторгнення до України. Вона постачає запчастини для російської військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України у Twitter.

"Через чотири місяці масштабної війни італійська компанія Danieli, як і раніше, співпрацює з російськими заводами, поставляючи обладнання для виробництва атомних підводних човнів і танкової броні", - розповідають у Міноборони. У відомстві наголошують, що така підтримка російської армії суперечить будь-яким моральним нормам.