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Україна обговорила з керівництвом ЄС скасування плати за роумінг

Автор: Іванна Шовкун

30 листопада у Брюсселі країни асоційованого тріо та ЄС обговорили можливість скасування плати за роумінг. Також під час робочої зустрічі говорили про включення України до єдиного європейського платіжного простору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, з керівництвом Європейського Союзу обговорювалися питання щодо кожної людини.

"Наприклад, ми обговорювали можливість скасування плати за роумінг для наших громадян або включення наших держав до єдиного європейського платіжного простору, коли не потрібно буде сплачувати величезні кошти за переведення євро між нашими країнами", - зазначив глава українського уряду.

Він також наголосив, що реалізація цих ініціатив дасть миттєвий ефект, який відчує кожна людина.

Зазначимо, до країн Асоційованого тріо входять Україна, Грузія та Молдова.

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Україна