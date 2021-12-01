Україна обговорила з керівництвом ЄС скасування плати за роумінг

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, з керівництвом Європейського Союзу обговорювалися питання щодо кожної людини.

"Наприклад, ми обговорювали можливість скасування плати за роумінг для наших громадян або включення наших держав до єдиного європейського платіжного простору, коли не потрібно буде сплачувати величезні кошти за переведення євро між нашими країнами", - зазначив глава українського уряду.

Він також наголосив, що реалізація цих ініціатив дасть миттєвий ефект, який відчує кожна людина.

Зазначимо, до країн Асоційованого тріо входять Україна, Грузія та Молдова.