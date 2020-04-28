Україна обговорила з Іраном механізм компенсацій через авіакатастрофу

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Кулеба заявив, що стратегічна мета України у цій ситуації - це справедливість

Міністри закордонних справ Ірану та України обговорили питання повернення чорних скриньок з борту МАУ та компенсації. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент РБК-Україна.

Як повідомив Кулеба, він з міністром закордонних справ Ірану під час телефонної розмови обговорив питання компенсацій українській стороні.

"Оскільки переговорний процес триває, я не можу поділитись усіма деталями. Але запевняю, що стратегічна мета для України - це справедливість", - заявив Кулеба.

Крім того, під час розмови обговорювалось й два ключових питання стосовно чорних скриньок.

"Не було спроби Ірану, була спроба одного іранського політика, члена парламенту заявити, що ніхто не покараний за те, що сталось. Ця спроба була офіційно спростована моїм колегою міністром закордонних справ Ірану під час нашої вчорашньої розмови. Це була наша з ним перша телефонна розмова, перший такий детальний контакт. В рамках цієї розмови ми якраз проговорили два ключових питання. Це яким чином, чорні скриньки з борту МАУ опиняться в Україні, яким чином потім відбуватиметься їх розшифровка", - додав Кулеба.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України виділив грошову допомогу сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тис. гривень допомоги.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що Іран запропонував родинам українців, які загинули в авіакатастрофі літака МАУ, компенсацію на 80 тис. доларів, однак українська сторона вважає цю суму недостатньою.