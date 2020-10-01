Україна в ОБСЄ заявила, що РФ продовжує нарощувати військову присутність на Донбасі

Збройні формування РФ на Донбасі продовжують порушувати досягнуте 22 липня рішення Тристоронньої контактної групи (ТКГ) про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню. Зокрема, здійснивши з 21 по 27 вересня 16 обстрілів позицій ЗСУ.

Про це заявив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський, повідомляє "Укрінформ".

Крім того, 23 вересня російські збройні формування двічі застосовували БПЛА на Приазов'ї з перетином лінії розмежування. Українським силам довелося застосувати засоби радіоелектронної боротьби, щоб припинити цю заборонену діяльність.

Російські окупаційні сили продовжують нарощувати свою військову присутність в зоні конфлікту, накопичуючи озброєння і техніку в районі лінії зіткнення і проводячи мінування територій.

Зокрема, український дипломат вказав на виявлені ОБСЄ 21 реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Кришталевий.

Нагадаємо, представник Росії у Тристоронніх переговорах по Донбасу Борис Гризлов пригрозив "реакцією" бойовиків "ЛДНР" через бажання України повернути окупований Донбас на своїх умовах. Він також заявив про "фактичне припинення мінських угод".

Зазначимо, глава делегації України у Тристоронній контактної групи Леонід Кравчук закликав РФ розблокувати переговори та не висувати Україні ультиматумів.

Раніше президент Володимир Зеленський запевняв, що Україна не піде на шантаж з боку Росії в переговорах з врегулювання ситуації на Донбасі.