Україна в ОБСЄ: Росія блокує переговори ТКГ на кількох напрямках

Фото: Євген Цимбалюк (twitter.com/YevheniiT)

Росія блокує роботу у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі одразу на кількох напрямках. Понад два місяці не обговорюються політичні аспекти та завдання.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, пише "Укрінформ".

Очільник місії України при ОБСЄ зазначив, що пропозиції української сторони, які стосуються, зокрема, змін до закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей України, імплементації так званої "формули Штайнмаєра" в українське законодавство, амністії тощо "просто ігноруються".

Цимбалюк також наголосив, що Росія цілеспрямовано перешкоджає та намагається відкласти імплементацію узгоджених раніше домовленостей в межах ТКГ. Зокрема, йдеться про домовленості щодо оновленого плану дій з розмінування у 19 узгоджених районах, що має чіткий гуманітарний характер, розведення сил та засобів у 4 додаткових районах, а також взаємний обмін списками ідентифікованими військовополоненими та іншими затриманими.

"Ми розглядаємо розмінування та розведення військ і засобів у найближчий час як особливо важливі пріоритети. Що стосується обміну списками, то російська сторона вже багато разів пропустила визначений на 10 липня дедлайн, заявляючи, що вона не бажає виконувати свою частину домовленості, посилаючись на суто політичні, я б сказав, політизовані, причини", - сказав дипломат.

Раніше у МЗС РФ заявили, що прогрес у виконанні мінських угод навряд чи з'явиться при нинішньому керівництві України.

У МЗС України у відповідь на це нагадали, що мінські домовленості, підписані РФ у 2014 році, підтверджують її статус як сторони конфлікту.