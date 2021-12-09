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Україна в ОБСЄ запропонувала 10 кроків по Донбасу, включаючи "різдвяне перемир'я"

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Відень, Четвер 09 грудня 2021 21:42
Україна в ОБСЄ запропонувала 10 кроків по Донбасу, включаючи "різдвяне перемир'я" Фото: постпред України в ОБСЄ Євген Цимбалюк (flickr.com/iaea_imagebank)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Україна в ОБСЄ запропонувала 10 кроків, включаючи "різдвяне перемир'я", для виходу з глухого кута на переговорах з Росією щодо Донбасу. Українська сторона закликала росіян повернутися до дипломатичного врегулювання конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Як заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ, на Донбасі бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню і створюють мирним жителям додаткові проблеми, не пропускаючи їх через лінію розмежування.

Постпред України підкреслив, що шанс поліпшити ситуацію і приводом для цього можуть стати майбутні різдвяні свята. Цимбалюк додав, що українська сторона запропонувала ввести "різдвяне припинення вогню" і закликала Росію розблокувати обмін утримуваними полоненими, щоб вони могли повернутися додому до свят.

За його словами потрібно відновити роботу всіх контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування і відкрити два додаткових пункти пропуску біля Золотого і щастя. Крім того, необхідно доопрацювати план розмінування і затвердити додаткові ділянки розведення сил.

Дипломат додав, що на Донбасі має бути забезпечений безпечний доступ і розподіл гуманітарної допомоги, а Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ необхідно забезпечити безперешкодний і безпечний доступ на всій території України. Крім того, потрібно посилити моніторингові можливості СММ.

"Ці кроки можуть вийти з глухого кута і забезпечити таку необхідну прозорість у військовій діяльності. У зв'язку з цим ми закликаємо Росію конструктивно долучитися до обговорення в рамках Тристоронньої контактної групи", - додав він.

Цимбалюк закликав Росію повернутися до дипломатичного врегулювання конфлікту на Донбасі у всіх існуючих форматах, включаючи нормандський.

Нагадаємо, Україна запропонувала сьогодні, 9 грудня, провести позачергове засідання Тристоронньої контактної групи, щоб обговорити нове перемир'я на Донбасі. Про це РБК-Україна повідомив перший заступник голови української делегації в ТКГ Андрій Костін.

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