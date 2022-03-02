Україна звернулася до 50 морських держав для організації морської блокади Росії

У міністерстві зазначили, що підставою для такого звернення є вторгнення військ Росії в Україну та численні факти порушення країною-окупантом міжнародного морського права.

"Наразі готується розпорядчий документ щодо заборони плавання у територіальному морі України, а також заходження до морських портів України: суден під прапором Російської Федерації; суден, власниками, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є громадяни РФ, юридичні особи, які зареєстровані на території російської федерації, а також фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано санкції", - пише міністерство.

Одночасно буде заборонено також захід українських суден до російських портів.

Окрім цього, найближчим часом буде ухвалено рішення про розірвання угоди про використання внутрішніх водних шляхів з Білоруссю, а також звернення до ІМО з метою поширення зазначеної інформації для впровадження аналогічних санкцій іншими країнами.

У морських портах України у зв'язку з цим встановлено 3-ій рівень безпеки.

Наразі, як повідомили в МІУ, санкції проти Росії вже ввела Великобританія, яка заборонила захід у власні порти суднам, будь-яким чином пов'язаним з російською федерацією.