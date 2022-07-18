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Україна оновила власний медальний рекорд на Всесвітніх іграх-2022

Фото: Українські каратисти – медалісти Всесвітніх ігор-2022 (facebook.com/scu.org.ua)
Автор: Антон Федорців

Збірна України фінішувала третьою у медальному заліку Всесвітніх ігор 2022 року в американському Бірмінгемі та побила власний рекорд за золотими нагородами в історії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Всесвітні ігри-2022 завершилися перемогою збірної Німеччини в медальному заліку. Натомість українська команда посіла 3-тє місце, набравши в сумі 45 нагород.

Цей результат став для українців найкращим в історії Ігор. Раніше найвищим досягнення збірної України було 5-те місце загальнокомандного заліку в 2017 році.

Окрім того, цьогорічна команда оновила відразу два національні рекорди – за кількістю нагород усіх гатунків (45) і "золота" зокрема (16). Попередні найвищі показники були на рівні 29-ти і десяти медалей відповідно.

У рамках Всесвітніх ігор-2022 золоті нагороди для України вибороли:

  • Анжеліка Терлюга (карате)
  • Аніта Серьогіна (карате)
  • Олексій Бичков (пауерліфтинг)
  • Володимир Рисєв (пауерліфтинг)
  • Важа Даіаурі (сумо)
  • Світлана Ярьомка (сумо)
  • Іванна Березовська (сумо)
  • Софія Гречко (підводне плавання)
  • Богдан Колмаков (паркур)
  • Вікторія Козловська і Таїсія Марченко (спортивна акробатика)
  • Богдан Пограничний та Данило Стецюк (спортивна акробатика)
  • Данило Фільченко (воднолижний спорт)
  • Богдан Мочульський (джиу-джитсу)
  • Анастасія Кулініч (муай тай)
  • Ігор Любченко (муай тай)
  • Олег Приймачов (муай тай)

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