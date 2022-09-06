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Україна оновила рекорд у рейтингу волейбольних збірних після прогресу на ЧС-2022

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Лозанна, Вівторок 06 вересня 2022 14:23
Україна оновила рекорд у рейтингу волейбольних збірних після прогресу на ЧС-2022 Фото: Збірна України перед матчем проти Нідерландів (en.volleyballworld.com)
Автор: Антон Федорців

Міжнародна федерація волейболу (ФІВБ) оновила класифікацію національних команд. Збірна України піднялася до топ-15 найкращих на планеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

"Синьо-жовті" оновили найкращий результат у рейтингу в своїй історії. Українці наразі посідають 15-те місце серед усіх збірних світу.

В активі збірної України 190 очок. Лідером класифікації залишилася Польща (395 пунктів), а до трійки найкращих також потрапили Франція (376) і Росія (352). Збірна Нідерландів, яку українські волейболісти переграли в 1/8 фіналу Мундіалю, опустилася на 13-ту позицію.

Рейтинг ФІВБ, на відміну від класифікації футбольних збірних, оновлюється щодня. Зі старту ЧС-2022 у Польщі та Словенії збірна України піднялася до топ-20, а новий успіх прийшов після першого в історії виходу в чвертьфінал планетарного форуму.

Для "синьо-жовтих" цей результат став новим орієнтиром вітчизняного волейболу. У рамках 1/4 фіналу українці зустрінуться з господарями – збірною Словенії. Матч відбудеться 7 вересня у Любляні.

До слова, волейбольна збірна України вибила Нідерланди та гратиме в чвертьфіналі ЧС-2022.

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