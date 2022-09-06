Україна оновила рекорд у рейтингу волейбольних збірних після прогресу на ЧС-2022

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

"Синьо-жовті" оновили найкращий результат у рейтингу в своїй історії. Українці наразі посідають 15-те місце серед усіх збірних світу.

В активі збірної України 190 очок. Лідером класифікації залишилася Польща (395 пунктів), а до трійки найкращих також потрапили Франція (376) і Росія (352). Збірна Нідерландів, яку українські волейболісти переграли в 1/8 фіналу Мундіалю, опустилася на 13-ту позицію.

Рейтинг ФІВБ, на відміну від класифікації футбольних збірних, оновлюється щодня. Зі старту ЧС-2022 у Польщі та Словенії збірна України піднялася до топ-20, а новий успіх прийшов після першого в історії виходу в чвертьфінал планетарного форуму.

Для "синьо-жовтих" цей результат став новим орієнтиром вітчизняного волейболу. У рамках 1/4 фіналу українці зустрінуться з господарями – збірною Словенії. Матч відбудеться 7 вересня у Любляні.