ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна забезпечена вакцинами від COVID на червень, - Ляшко

Новость на русском →
Вівторок 08 червня 2021 16:53
Україна забезпечена вакцинами від COVID на червень, - Ляшко Фото: міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні є 3,9 млн доз вакцини від коронавірусу. Таким чином, країна забезпечена препаратами для вакцинації на червень.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"В Україні в червні у нас є 3,9 мільйона доз вакцин. Сьогодні прибула нова партія Pfizer. Паралельно, щосереди приходить закуплена за державні кошти 500 тисяч доз вакцини Pfizer. Всього у нас 1,5 мільйона доз вакцини Pfizer", - заявив він.

Також Ляшко додав, що в Україні також є 1,5 млн доз китайської вакцини CoronaVac і 700 тисяч доз вакцини AstraZeneca.

"У нас є 1,5 мільйона доз CoronaVac, 700 тисяч доз AstraZeneca, яка в понеділок приїхала в усі області. Тому в червні ми вакциною забезпечені", - підкреслив глава МОЗ.

Ляшко заявив, що про забезпечення на липень повідомлять після 15 червня.

Нагадаємо, сьогодні прибула нова партія вакцини Pfizer в рамках глобального механізму COVAX.

Крім того, 7 червня в Україні вакцинували понад 48 тисяч осіб. Вакцинація проводилася препаратами Pfizer, CoronaVac, CoviShield і AstraZeneca.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Віктор Ляшко вакцинація Вакцина від коронавірусу Мінстерство охорони здоров'я України
NEWS
На Прикарпатті сталась аварія на газопроводі: названо причину
На Прикарпатті сталась аварія на газопроводі: названо причину
DAILY
Армія добровольців. Як і навіщо у Зеленського вирішили створити національний спротив
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Армія добровольців. Як і навіщо у Зеленського вирішили створити національний спротив