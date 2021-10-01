Україна і ОАЕ взаємно визнали водійські права. Угода набула чинності

Сьогодні, 1 жовтня, набув чинності меморандум про взаєморозуміння між міністерствами внутрішніх справ України та Об'єднаних Арабських Еміратів про взаємне визнання та обмін національних водійських прав. Це спростить обмін документів в країнах перебування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС .

Повідомляється, що тепер кожен громадянин України, який переїжджає до ОАЕ, зможе обміняти водійські права на еміратський аналог за спрощеною процедурою. Тобто без необхідності повторної здачі теоретичного і практичного іспитів.

Також уточнюється, що спрощення стосується тільки категорій "А" і "В". Крім того, українські туристи в ОАЕ зможуть керувати автомобілем з українськими водійськими правами без необхідності додаткового отримання міжнародного посвідчення.

Аналогічні умови застосовуватимуться до громадян ОАЕ, які перебувають або проживають в Україні.