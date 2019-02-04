Україна в січні 2019 збільшила транзит газу майже на 26%

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За весь 2018 рік з підземних сховищ відібрано 10,6 млрд куб. м газу

Україна за січень 2019 року більш ніж на чверть збільшила транзит природного газу через свою територію. Порівняно з січнем 2018 року показник виріс на 1,5 млрд куб. м (25,7%) і досяг 7,6 млрд куб. м, повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані "Укртрансгазу".

Загалом, в 2018 році в порівнянні з 2017 року Україна скоротила транзит газу через свою газотранспортну систему на 6,7 млрд куб. м (7,2%).

Наголошується, що за весь 2018 рік з підземних сховищ було відібрано 10,6 млрд куб. м газу і це на 65,6% більше, ніж у 2017 році.

Раніше в Національному банку оцінили втрати доходу від зменшення транзиту російського газу в два рази.

За словами заступника глави НБУ Катерини Рожкової, Нацбанк прогнозує зменшення транзиту майже в два рази - з 90 млрд куб. метрів до 50 млрд куб. метрів.

Нагадаємо, контракт про транзит російського газу через територію України закінчується в 2019 році. Виконавчий директор "Нафтогаза" Юрій Вітренко заявив, що для транзиту російського газу по території України після 2019 року потрібно укласти дві угоди. По-перше, це контракт між "Газпромом", як оператором газотранспортної системи Росії, і українським оператором ГТС (зараз "Укртрансгаз"). По-друге, повинні укласти контракт з "Газпромом", як постачальником газу, що на бронювання потужностей транзиту по українській ГТС.