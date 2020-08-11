Україна і Нідерланди обговорили співпрацю у справі МН17

Фото: слідчі на місці падіння літака (defensie.nl)

Засідання у справі МН17 суду в Гаазі відновляться 31 серпня

Заступник генерального прокурора Гюндуз Мемед обговорив з послом Нідерландів Йоганнесом де Молом питання співпраці у справі про авіакатастрофу рейсу МН17. Слухання в Окружному суді Гааги у справі МН17 відновляться 31 серпня.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Відзначається, що зараз триває робота міжнародної спільної слідчої групи (JIT) для розслідування всіх обставин авіакатастрофи.

"Українська сторона координує свою роботу з партнерами по JIT. Ми робимо все необхідне для встановлення всіх причетних до цього злочину. Мета подальшого розслідування - ідентифікувати особи з числа екіпажу установки" БУК "і чиновників, які віддавали накази про направлення зенітно-ракетного комплексу в Україні ", - зазначив Мамедов.

Також сторони обговорили подачу позову Нідерландів в Європейський суд з прав людини проти Росії у справі МН17.

"У разі прийняття Україною рішення приєднатися до позову Офіс генерального прокурора надасть всю необхідну інформацію", - запевнив Мемед.

Як відзначили в ОГП, після поновлення судового засідання в Гаазі з 31 серпня, заплановано виступи адвокатів потерпілих і розгляд клопотань адвокатів одного з обвинувачених.

Нагадаємо, катастрофа МН17 сталася на Донбасі в липні 2014 року. За версією слідства, літак збили з російської установки "БУК". В результаті загинули майже 300 осіб.

Як писало РБК-Україна, Нідерланди подали в ЄСПЛ в липні новий позов проти Росії у справі МН17, минулого тижня Європейський суд повідомив РФ про відповідному позові.

Також повідомлялося, що в Євросоюзі очікують, що Росія візьме відповідальність за катастрофу МН17.