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Україна назвала плани щодо ОРДЛО та Криму: ніяких військових дій проти населення

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Київ, Понеділок 21 лютого 2022 12:53
Україна назвала плани щодо ОРДЛО та Криму: ніяких військових дій проти населення Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Секретар РНБО Олексій Данілов озвучив плани щодо ОРДЛО та Криму. За його словами, ніяких військових дій проти населення не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг секретаря РНБО.

Він озвучив завдання української влади - "мирним шляхом повернути території, які є на сьогодні окуповані РФ".

"Ми не можемо вести військові дії проти частини нашого населення. Те, що стосується всіх процесів, ми вітаємо це, щоб дипломатичним шляхом вирішилися всі питання", - заявив він.

Нагадаємо, РФ неодноразово намагалась звинуватити Україну в "силовому поверненні окупованих територій". Втім, ЗСУ повідомляють, що бойовики обстрілюють позиції, звинувачуючи в цьому українську сторону.

Зазначимо, Міноборони озвучило сценарій агресії Росії проти України.

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