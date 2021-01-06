Україна наполягає на поверненні викраденої в Луганську ікони, - Кулеба

Україна продовжує вимагати від керівництва Боснії і Герцеговини повернути ікону, подаровану голові Міністерства закордонних справ Росії Сергію Лаврову. Ікона могла бути вивезена з окупованого Донбасу в 2018 році.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав на своїй сторінці в Twitter.

"Українська ікона обпекла руки навіть досвідченим в цинізмі російським дипломатам, від неї відхрестилися. Але пан Додік продовжує брехати, перевершуючи своїх старших друзів. Україна і далі вимагає повернення ікони", - написав він.

Голова президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік раніше заявив, що поверне українську ікону, викрадену в Луганську, тим, від кого її отримав - але не Україні.

Нагадаємо, Офіс сербської члена президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додика після скандалу з українською іконою повідомив, що міністру закордонних справ Росії була подарована "сімейна ікона". Але ці слова поки що не підкріплені доказами.

Раніше повідомлялося, що ікону в 2018 році міг вивезти з окупованої Луганська президент організації ветеранів Республіки Сербської Душко Вукотич через російську територію. Сам він не спростовує і не підтверджує цю інформацію.

Також повідомлялося, що Україна просить Боснію повернути ікону для експертизи.