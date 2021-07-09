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Україна направила Венеційській комісії проект закону про перехідний період на Донбасі

Автор: Дмитро Левицький

Україна направила Венеційській комісії законопроект про перехідний період на Донбасі. Комісія вже повідомила, що отримала документ від української сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова віце-прем'єра з питань реінтеграції окупованих територій Олексія Резнікова в ефірі каналу "Україна 24".

"У середу, 7 липня, комісія отримала наш запит, про що і повідомила на своєму сайті. Очікується, що експерти підготують проєкт висновку, який буде затверджений на наступній пленарній сесії Венеційської комісії у жовтні 2021 року", - заявив він.

Резніков зазначив, що запропонований Міністерством реінтеграції документ покликаний забезпечити деокупацію та безпечну реінтеграцію окупованого Донбасу.

"Наш законопроєкт є першим із пакету законодавчих ініціатив, які мають на меті забезпечити деокупацію та безпечну реінтеграцію тимчасово окупованих територій України та наших громадян, які наразі вимушено проживають в тимчасовій окупації", - пояснив віце-прем'єр.

Що пропонує документ

Як розповіли в Мінреінтеграції, законопроект пропонує розподілити урегулювання на конфліктний та постконфліктний періоди, що дозволить державі визначити певний алгоритм дій під час реінтеграції. Також документ пропонує:

  • запровадити елементи перехідної юстиції;
  • окреслити засади відновлення правосуддя на деокупованих територіях;
  • встановити інститут конвалідації правочинів;
  • створити передумови для формування кадрових резервів держслужбовців та правоохоронців на деокупованих територіях;
  • визначити особливості монетарної політики під час перехідного періоду.

Крім того, у документі передбачається визначення єдиної термінології щодо окупованих територій та деокупації.

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